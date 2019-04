Incendie de Notre-Dame de Paris : le Vatican exprime sa proximité avec "toute la population française"

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris n'émeut pas uniquement en France. À l'étranger, les réactions sont aussi émues, et forcément particulièrement au Vatican. "Moi qui suis un habitué de la place Saint-Pierre, il est rare que les lumières restent allumées aussi tard au palais du Vatican. C'est parce qu’il y a une présence ce soir. Il y a des gens qui suivent à tout instant ce qui est en train de se passer à Paris", témoigne Alban Mikoczy en duplex de la place Saint-Pierre.

"Nous prions pour les pompiers"

"Le Saint-Siège 'apprend avec incrédulité et tristesse la nouvelle de l'incendie qui ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la chrétienté. Nous exprimons notre proximité avec les catholiques, mais aussi avec toute la population française. Nous prions pour les pompiers, et pour tous ceux qui font actuellement leur possible pour faire face à cette situation dramatique'. Voilà exactement les termes du communiqué", rapporte le journaliste.

