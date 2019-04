Incendie de Notre-Dame de Paris : des dessinateurs rendent hommage au monument historique

"Le monde est déchiré". Sur les réseaux sociaux, plusieurs dessinateurs ont rendu hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en proie à un violent incendie depuis le début de la soirée, lundi 15 avril. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les causes du sinistre.

Le sinistre, dont la cause n'était pas connue dans l'immédiat, a poussé le président Emmanuel Macron à reporter une intervention télévisée prévue à 20h. Il s'est rendu sur place, sur l'île de la Cité, en compagnie du Premier ministre, Edouard Philippe. Le feu, qui se propage extrêmement rapidement, a pris dans les combles de la cathédrale, ont indiqué les pompiers. Il semble être parti d'échafaudages installés sur le toit de l'édifice, construite entre le XIIe et le XIVe siècle, selon les pompiers.

La une de Charlie Hebdo du 17 avril dépeint Emmanuel Macron, les "cheveux" en feu tels les tours de Notre-Dame, et disant "je commence par la charpente".

