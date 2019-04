"Gilets jaunes" : à Paris, les manifestations interdites samedi autour de Notre-Dame et sur les Champs-Elysées

Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, pour le 23e samedi de mobilisation, les abords du palais de l'Elysée seront également interdits à la manifestation.

Les manifestations des "gilets jaunes" seront interdites aux abords de Notre-Dame de Paris, samedi, a annoncé la préfecture de police, jeudi 18 avril. L'interdiction de manifester sera en vigueur toute la journée, dans un périmètre qui comprend essentiellement l'île de la Cité, sur laquelle se trouve la cathédrale, et ses abords immédiats sur la rive gauche de Paris. Les manifestants n'auront pas non plus le droit d'accéder aux Champs-Elysées.

Les Champs-Elysées et les abords du palais de l'Elysée seront également interdits à la manifestation, comme cela a été le cas plusieurs fois depuis le début du mouvement. La décision concernant les abords de Notre-Dame a été prise car "aucune manifestation revendicative ne saurait se tenir aux abords" du périmètre d'interdiction mis en place après l'incendie "pour des raisons de sécurité" et pour assurer la sécurisation de l'édifice.

#NotreDame | Suite à l'incendie survenu à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, la @prefpolice a pris un arrêté instaurant un périmètre de sécurité dans lequel la circulation des personnes et des véhicules est interdite.

Davantage de précisions : https://t.co/71UN5GraXU pic.twitter.com/5RLpF0rdJZ — Préfecture de police (@prefpolice) 18 avril 2019

La préfecture a également justifié sa décision car "certains appels invitent à des rassemblements, rendez-vous ou fins de parcours à proximité de la cathédrale". La vague de dons pour la reconstruction de Notre-Dame, qui a dépassé le milliard d'euros en une poignée de jours, a suscité des critiques, alors que les "gilets jaunes" réclament depuis des mois dans la rue une hausse de leur pouvoir d'achat et que l'aide aux associations qui s'occupent des plus démunis est en baisse. Des membres du mouvement, comme Ingrid Levavasseur ou Benjamin Cauchy, ont pris la parole pour dénoncer une générosité "sélective".