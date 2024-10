Faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris, "une rupture philosophique qui est loin du patrimoine", dénonce un historien

"Il ne faut pas penser ticket d'entrée à Notre-Dame", a réagi jeudi 24 octobre sur franceinfo Alexandre Gady, historien du patrimoine et membre de la commission nationale de l'architecture et du patrimoine, à la proposition de la ministre de la Culture de faire payer aux touristes l'entrée de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Selon Rachida Dati, faire payer l'entrée de l'édifice aux touristes permettrait de financer "un grand plan de sauvegarde religieux" en France.

Pour l'historien du patrimoine, il s'agit d'une "rupture philosophique", à l'opposé de l'idée de "démocratisation culturelle" que doit défendre le ministère de la Culture créée en 1959 par André Malraux.

"Une église payante, c'est un musée, alors qu'on est en train d'essayer de rendre une partie des musées gratuits." Alexandre Gady, historien du patrimoine à franceinfo

"Si on rend payant ce qui est gratuit, on est dans une autre démarche. En fait, on est dans une démarche d'une pensée comptable qui nous dévaste dans ce pays", a-t-il tancé. "Je crois qu'on cherche au mauvais endroit la source de cet argent", a-t-il ajouté. Rachida Dati suggère dans l'entretien au Figaro mis en ligne mercredi soir de fixer le prix d'entrée à cinq euros par visiteur, ce qui permettrait de récolter "75 millions d'euros par an". Une somme qui "sauverait toutes les églises de Paris et de France", a fait valoir la ministre.

"Pardon, mais ce sont des calculs qui sont sur le papier, ça n'a pas de réalité", a déploré Alexandre Gady. "Vous imaginez ce que ça veut dire de mettre un ticket d'entrée ? Ça veut dire qu'il faut mettre des caisses, ça veut dire qu'il faut mettre du personnel qui valide les tickets. Tout ça, ça ne vient pas comme ça. Vraiment, c'est une idée qui est loin du patrimoine", a-t-il poursuivi. "Vous avez des solutions qui sont depuis des années, voire des décennies, recommandées par les spécialistes", notamment celle d'"augmenter la taxe de séjour de quelques dizaines de centimes", a-t-il souligné.