Discours d'Emmanuel Macron, première messe, ouverture au public... Découvrez le calendrier de la réouverture de Notre-Dame de Paris

Cinq ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 19 avril 2019, le calendrier de réouverture du site se précise. Une séquence en trois temps : d'abord, une ultime visite présidentielle sur le chantier, fin novembre, pour saluer tous ceux qui ont participé à la reconstruction, ensuite une cérémonie symbolisant la remise de l'édifice religieux par l'Etat à l'Eglise, au cours de laquelle Emmanuel Macron prendra la parole, et enfin, le dimanche 8 décembre, une première messe pour consacrer l'autel et l'intérieur de la cathédrale.

Une dernière visite de chantier le 29 novembre

Emmanuel Macron se rendra dans la cathédrale pour une ultime visite de chantier. A l'image de ce qu'il avait pu faire lors de ses précédents passages sur le chantier, le président va prendre la parole depuis la cathédrale – pas encore rendue au culte, ce qui ne contreviendrait pas, selon l'Elysée, au principe de laïcité et séparation des Eglises et de l'Etat. "La cathédrale ne sera pas ouverte [au public], il n'y a pas d'ambiguité vis-à-vis de cette prise de parole."

Cette visite sera l'occasion de mettre à l'honneur tous ceux qui ont œuvré à la reconstruction de la cathédrale lors des cinq dernières années : les compagnons seront ainsi tous invités (mais tous ne viendront probablement pas, certains vivant loin de Paris ou étant engagés sur d'autres chantiers). "Le but est d'en réunir un maximum", assure l'Elysée. Autre hommage à ceux qui ont permis la reconstruction : une liste de leurs noms sera inscrite dans la flèche, à commencer par celui du général Georgelin, qui a présidé à la reconstruction jusqu'à son décès, en août 2023.

Un discours présidentiel sur le parvis, le 7 décembre

Le temps fort politique de la séquence. Emmanuel Macron présidera la cérémonie de remise de la cathédrale à l'Eglise de France. Un nouveau discours présidentiel est attendu sur le parvis de l'édifice et non à l'intérieur, ce qu'a confirmé l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich. "Ce discours s'adressera à tous les Français", assure le palais présidentiel. "Ce sera un temps républicain et laïque avant un temps religieux puis musical dans Notre-Dame". "Et la cérémonie sera retransmise dans le monde entier". En effet, de nombreux chefs d'Etat sont attendus, notamment des pays donateurs - "pas forcément tous de culture chrétienne", glisse l'Elysée. On ignore encore si ces derniers seront par ailleurs reçus à l'Elysée, sur le modèle de ce qui s'était passé avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, en juillet dernier. Le pape François ne devrait pas être présent, mais privilégier une visite en Corse la semaine suivante.

La première messe le 8 décembre

La première messe dans la cathédrale reconstruite se déroulera le dimanche 8 décembre, présidée par Mg Ulrich, en présence du chef de l'Etat. "Il n'est pas interdit au président de la République que ce soit à titre personnel ou en tant que chef de l'Etat d'assister à des offices religieux" mais il "ne communie jamais", justifie un de ses conseillers. Ensuite, les messes et les cérémonies religieuses pourront reprendre dans l'édifice. Notre-Dame sera ouverte au public du 8 au 14 décembre, "jusqu'à 22 heures", a aussi précisé le recteur de la cathédrale, Olivier Ribadeau-Dumas.

Un système de billetterie gratuit permettra aux particuliers de réserver une entrée "l'avant-veille, la veille ou le jour même" de la visite, a précisé Sybille Bellamy-Brown, la responsable de la gestion des publics de la cathédrale, lors d'une conférence de presse à Paris.

Les travaux ne sont pourtant pas tout à fait achevés. Il s'agit plus de finitions que de gros œuvre, mais n'empêche. Selon l'Elysée, il reste encore 140 millions d'euros dans l'enveloppe prévue, mais la conjoncture budgétaire tendue pourrait entraîner une réduction de la voilure. "Ce sera déterminé dans le cadre de la préparation des futurs budgets", botte en touche l'Elysée.