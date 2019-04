DIRECT. Tous les tableaux de Notre-Dame de Paris seront "sécurisés dans la journée", annonce le ministre de la Culture

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NOTRE_DAME

: "Ces tableaux n'ont pas été abîmés. (...) Ils sont dans des conditions quasi normales."





"Les tableaux à l'intérieur de la cathédrale ont été préservés des flammes", annonce le ministre. Ils vont être "retirés, déposés et transportés dans des réserves sécurisées" dans la journée.

: #GILETS_JAUNES En revanche, le préfet Didier Lallement a annoncé avoir interdit deux autres manifestations, qui devaient passer à 300 mètres de Notre-Dame (de la "pure provocation", selon lui). Les organisateurs de ces marches sont invités à proposer de nouveaux itinéraires.

: Les salaires des 67 personnes travaillant à Notre-Dame de Paris "sont maintenus, en attendant une solution", a déclaré le responsable communication de la cathédrale, quatre jours après l'incendie qui a défiguré l'édifice. Les agents qui assurent la sécurité à l'extérieur n'en font pas partie car "ils sont salariés d'entreprises prestataires".

: L'entreprise Le Bras Frères, au cœur de l'enquête sur l'incendie survenu à Notre-Dame de Paris, a déjà été impliquée dans un départ de feu dans la Meuse sur le chantier de la MJC de Belleville-sur-Meuse, près de Verdun. Un chalumeau de l'entreprise n'y aurait pas été éteint, a expliqué Yves Peltier, maire de Belleville-sur-Meuse, sur France Inter.









: Le président chilien a l'intention de faire envoyer en France du cuivre et du bois pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. L'initiative s'explique : le Chili est le principal producteur mondial de cuivre et un gros exportateur de bois.

: L'association des forestiers privés de Poitou-Charentes veut réunir 1 300 chênes afin de reconstruire la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, rapporte France Bleu Poitou. Les sylviculteurs de l'association Fransylva lancent donc un appel pour réunion de 1 300 "chênes d'exception" et espèrent que les autorités feront le choix d'une charpente en chêne d'origine française.

Faisons tout de suite un point sur l'actualité.



• Les manifestations des "gilets jaunes" seront interdites aux abords de Notre-Dame de Paris, samedi. Les manifestants n'auront pas non plus le droit d'accéder aux Champs-Elysées.



Après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale, Emmanuel Macron a salué hier le courage des pompiers et personnels mobilisés pour sauver Notre-Dame, "exemplaires" sous le regard du "monde tout entier".