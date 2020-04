DIRECT. Incendie de Notre-Dame : "Nous ferons tout pour tenir le délai" d'une reconstruction en cinq ans, estime Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Il y a un an jour pour jour, les Parisiens et le monde entier observaient, sidérés, la toiture et la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris partir en fumée. Un an plus tard, beaucoup de choses ont changé. Mais, dans une vidéo publiée sur Twitter, Emmanuel Macron assure que "nous ferons tout pour tenir le délai" d'une reconstruction en cinq ans. Vous pourrez suivre les commémorations et les réactions à l'anniversaire de ce drame dans ce direct.

Une des cloches sonnera à 20 heures. L'un des deux bourdons de Notre-Dame, celui de la Tour sud, tintera pour commémorer l'incendie. L'horaire a été choisi pour qu'il sonne "en union avec les Français qui applaudissent au même moment les soignants engagés contre le coronavirus", a indiqué la direction de la communication de l'Etablissement public. Ce sera la seule manifestation prévue sur le chantier mercredi.

Les travaux reprendront "dès que ce sera possible". "Je ne crois pas que l'attentisme, le désarroi, soit une réponse au défi du temps", estime Emmanuel Macron dans son message. Selon lui, il faut "se fixer des objectifs volontaristes" et "se mobiliser pour y parvenir". Le chantier de Notre-Dame est en sommeil depuis le 16 mars et l'entrée en vigueur du confinement. "Il redémarrera dès que ce sera possible", selon le président.

L'édifice toujours en "urgence absolue". Sa restauration proprement dite n'a pas encore commencé. Et l'échafaudage métallique qui ceinturait la flèche et avait fondu le soir de l'incendie n'a pour l'instant pas pu être démonté. L'opération, qui s'annonce délicate, a été interrompue par le confinement. Nous avons résumé dans un article l'avancement du chantier, et de l'enquête.