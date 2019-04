Dimanche en politique. Gilets jaunes : "Ce climat a trop duré", estime Jordan Bardella

Premier sujet d'actualité évoqué, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour Jordan Bardella, le président Macron a pris les bonnes mesures à condition que la cathédrale soit "reconstruite à l'identique". "Je pense que l'on doit le respect absolu au patrimoine des Français. Notre-Dame appartient à tous les Français, elle n'appartient pas seulement au président de la République. On sent une petite pointe de narcissisme quand il dit qu'il veut la reconstruire."



Soutien aux journalistes

Autre sujet d'actualité, les "gilets jaunes" qui ont manifesté pour la 23e fois ce samedi 20 avril. Pour la tête de liste Rassemblement national aux élections européennes, "ce climat a trop duré". "À chaque fois qu'il y a une manifestation sociale, vous avez des milices d'extrême gauche qui descendent pour tout casser et s'en prendre aux forces de l'ordre." Il pointe du doigt les faiblesses des ordres donnés par le gouvernement aux policiers pour intervenir, jugeant qu'il y aurait peut-être une complicité pour discréditer ce mouvement. Avant de soutenir les journalistes arrêtés : "Je pense que l'on est dans une dérive de plus en plus inquiétante de l'état de droit."