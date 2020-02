APPEL A TEMOIGNAGES. Vous étiez à proximité de Notre-Dame de Paris lorsqu'elle a brûlé ? Racontez-nous comment vous avez vécu cette soirée

Le 15 avril 2019, un incendie se déclarait dans les combles de Notre-Dame de Paris, ravageant la charpente et la flèche de l'emblématique cathédrale. Si vous vous êtes rendu sur les lieux ce soir-là, faites-nous part de votre témoignage.

Elle a plus de 850 ans, mais a failli partir en fumée en quelques heures. Le 15 avril 2019, un incendie se déclare peu après 18 heures dans les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en plein cœur de la capitale. Le feu, qui se propage à grande vitesse, emporte la toiture de la bâtisse et sa célèbre flèche, semant la stupeur des témoins et des téléspectateurs du monde entier.

Alors que les accès à l'île de la Cité, où se dresse la cathédrale, sont coupés par les forces de l'ordre, des centaines de Parisiens et de touristes se retrouvent le long de la Seine pour regarder, sous le choc, le trésor historique et religieux en train de se consumer. Vous étiez sur place ? Vous vous y êtes rendu spécialement après avoir appris l'information ? Vous faites partie des secours ou des forces de l'ordre qui ont tenté d'éteindre l'incendie ou sécurisé le périmètre autour de l'édifice ? A l'occasion du premier anniversaire de l'incendie, franceinfo souhaite recueillir votre témoignage que vous soyez Parisien ou de passage dans la capitale.

Comment avez-vous appris que Notre-Dame brûlait ? Où avez-vous observé l'incendie en cours ? Pourquoi vous être rendu sur les lieux ? Qu'avez-vous fait sur place ? Quels souvenirs gardez-vous de cette soirée ? Répondez-nous dans le formulaire ci-dessous, sans oublier de nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous recontacter. Si vous possédez des photos ou des vidéos, n'hésitez pas à nous les faire parvenir.