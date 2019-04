Appel à témoignages : vous avez une relation particulière avec Notre-Dame ? Racontez-nous pourquoi l'incendie de la cathédrale vous a touché

L'incendie de la cathédrale parisienne a ému l'opinion publique. Franceinfo souhaite recueillir les témoignages de personnes sur leurs souvenirs de l'édifice et leur attachement personnel à son histoire.

Des passants en larmes, des prières improvisées dans la rue, des témoignages sur les réseaux sociaux… Les flammes qui ont dévasté, lundi 15 avril, Notre-Dame de Paris ont suscité une vive émotion dans l'opinion publique, bien au-delà de la communauté catholique et bien au-delà de la France.

Si cet incendie vous a touché, racontez-nous comment vous l'avez vécu et expliquez-nous pourquoi vous êtes attaché à ce monument prestigieux de l'histoire de France. N'hésitez pas à nous faire part de vos souvenirs personnels liés à la cathédrale, de la manière la plus précise possible, et à nous faire parvenir des images.

Une sélection de vos témoignages sera mise en ligne dans quelques jours sur notre site. Si vous nous le permettez, nous solliciterons certains d'entre vous pour un témoignage vidéo, diffusé sur notre chaîne de télévision.

