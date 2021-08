DIRECT. Prêtre tué en Vendée : suivez les funérailles du père Olivier Maire

Ce qu'il faut savoir

Le glas a résonné à midi dans toutes les paroisses catholiques de Vendée pour honorer, vendredi 13 août, la mémoire du père Olivier Maire, retrouvé mort lundi dans les locaux de la congrégation des missionnaires montfortains, à laquelle il appartenait. Emmanuel Abayisenga, un réfugié rwandais psychologiquement fragile, a avoué avoir tué ce prêtre de 60 ans, très apprécié dans sa paroisse de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le suspect, déjà mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, avait été placé sous contrôle judiciaire à la fin de sa détention provisoire le 31 mai, avec obligation de résidence au sein de cette communauté religieuse. Il a été hospitalisé d'office en psychiatrie après s'être rendu à la gendarmerie.

Des funérailles en public. Les obsèques d'Olivier Maire, initialement prévues dans la plus stricte intimité, sont finalement ouvertes au public. "La priorité sera donnée aux membres de la famille, aux religieux et ecclésiastiques, et aux officiels, précise le diocèse de Luçon. Le public pourra ensuite entrer dans la limite des places disponibles." Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, représente le gouvernement.

Un écran géant déployé. De nombreux fidèles sont attendus dans la petite commune de 3 600 habitants, qui, pour l'occasion, a installé un écran géant devant la basilique Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Les personnes qui ne pourront entrer dans le lieu de culte, lorsque la jauge maximale sera atteinte, pourront ainsi suivre la cérémonie à l'extérieur.

L'enquête se poursuit. Sur le plan judiciaire, l’enquête se poursuit afin de déterminer si Emmanuel Abayisenga, suspect du meurtre et atteint de graves troubles psychologiques, peut être tenu pour responsable de ses actes.