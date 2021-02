VIDEO. On vous raconte l\'histoire du temple de Kiradu, un lieu plein de mystères

Dans les contrées profondes du Rajasthan, les habitants croient en une superstition : si vous restez dans les temples hantés de Kiradu après le crépuscule, vous vous transformez en pierre. L'histoire de cette malédiction a fortement influencé l'imagination des habitants de la ville et pour certains, la peur de l'inconnu est si profonde qu'ils ne s'aventurent pas seuls dans les locaux du temple.

Ces histoires hantent toujours Kiradu. Elles ne sont pas uniquement responsables d'une désinformation et d'une hystérie chez les habitants. En effet, elles entravent également son développement et affectent le tourisme dans la région. Brut a tenté d'en savoir plus sur ce lieu aussi fascinant que mystérieux.