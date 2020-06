VIDEO. On vous emmène dans l\'inspiration de la légendaire forêt de Brocéliande

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ses arbres centenaires, ses cours d'eau sinueux, ses étangs et ses ruines mystérieuses continuent de faire vivre cette légende. Cette forêt a souffert d'un défrichement important depuis le Moyen-Âge en raison de l'exploitation du bois et de la métallurgie. Mais depuis la fin du 19ème siècle, elle se reconstitue et regagne du terrain. Avec 7000 hectares, c'est aujourd'hui le plus grand massif forestier de la région.

Une riche biodiversité

90 % de son territoire demeure néanmoins privé. Il est constitué d'exploitations forestières et de réserves de chasse. Mais grâce à des conventions, plusieurs tronçons privés sont ouverts au public une partie de l'année. Néanmoins, avant de s'y aventurer, il est préférable de bien se renseigner sur les tronçons accessibles et sur les périodes de chasse. Au sein de cette forêt logent plusieurs animaux comme des cerfs, des tritons et des oiseaux venant nicher sur les nombreux étangs de la région.

La forêt de Paimpont est classée Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. Ces zones ont fait l'objet d'un inventaire poussé mais ne profitent pas pour autant de mesures de protection spécifiques.