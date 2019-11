VIDEO. Emmanuel Macron inaugure le monument à la mémoire des militaires des opérations extérieures morts pour la France

Un hommage de la nation à ses soldats morts lors de mission à l'étranger. Emmanuel Macron a inauguré, lundi 11 décembre à Paris, un monument aux morts en l'honneur des militaires tombés en opérations extérieures. Le mémorial a été dévoilé dans l'après-midi, au sein du parc André-Citroën, en présence de certaines familles de ces soldats.

Situé dans le 15e arrondissement de la capitale, a proximité du ministère des Armées, ce mur recense les noms des 549 soldats morts à l'étranger, entre la fin de la guerre d'Algérie et le 2 novembre dernier. Une sculpture en bronze, représentant six soldats dont une femme portant un cercueil invisible, a également été dévoilé. Emmanuel Macron a tenu à saluer la mémoire et le courage des "fils et filles de France qui accomplissent leur devoir, parfois jusqu’au sacrifice suprême." "Vous avez participé à construire l'histoire", a-t-il continué, s'adressant directement à ces soldats morts pour la nation.

"Graver leur souvenir au plus près de nous"

Sur la symbolique, le président a expliqué que ses prédécesseurs (Nicolas Sarkozy et François Hollande) et lui-même avaient souhaité "graver [le] souvenir" de ces soldats, "au plus près de nous". "Voilà pourquoi ils n'ont pour piédestal que le sol français", a-t-il ajouté, désignant le mémorial situé sur un muret.

Le dernier nom inscrit sur le mur est celui du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué le 2 novembre 2019 au Mali.