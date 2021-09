"Alfa Ndiaye, c'est donc un jeune sénégalais qui part à la guerre alors qu'il a 20 ans." Alfa Ndiaye, c'est le personnage principal du roman de David Diop, "Frère d'âme". Son histoire, c'est celle de beaucoup de tirailleurs sénégalais... Pendant la Première Guerre mondiale, environ 130 000 tirailleurs sénégalais ont été envoyés au front. "Vous aviez des tirailleurs sénégalais qui étaient placés en première ligne. Et pourquoi étaient-ils placés en première ligne ? C'est que l'armée française avait compris qu'ils effrayaient les Allemands", explique David Diop.

Perçus comme courageux et obéissants

Au sein de l'armée française, les tirailleurs sont perçus comme courageux et obéissants mais aussi sanguinaires. "L'Allemagne a envoyé, en 1916, une délégation devant le Parlement français pour dire que c'était inadmissible que des noirs viennent faire la guerre en Europe, que c'était une guerre entre blancs, et qu'ils protestaient officiellement devant le Parlement français contre l'intrusion de la barbarie en Europe", développe David Diop. Les tirailleurs ont combattu pour la France lors de la Première Guerre mondiale mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie.