VIDEO. Avoir 20/20 en philosophie grâce à un coup de génie : une rumeur qui persiste

"Je connais quelqu'un qui a eu 20/20 en philosophie parce qu'au sujet 'Qu'est-ce que l'audace ?', il a répondu en une phrase : 'C'est ça.'" Cette anecdote est fréquemment racontée depuis des années mais pour l'historien Thomas Snégaroff, elle est totalement fausse. Difficile à dire depuis quand la rumeur fait écho dans les cours d'écoles mais certains soutiennent qu'elle s'est propagée dès les années 1960. Déjà en 1978, le film "Le pion" évoquait l'histoire de cet élève plus téméraire que ses camarades qui continue aujourd'hui de stimuler l'imaginaire des étudiants.

Une histoire universelle

Pourquoi cette rumeur circule-t-elle toujours ? Parce qu'elle illustre un rêve, celui de briller par un "coup de poker" en philosophie. Certains élèves imaginent qu'"avec un peu de talent, on peut être plus malin que l'épreuve", relève Thomas Snégaroff. D'autant plus que cet examen est souvent considéré comme plus hasardeux que les autres matières du baccalauréat.

Pour l'historien, malgré tous les articles qui ont pu démentir la rumeur, les étudiants continueront de s'approprier et de répéter cette "histoire universelle" comme ils le font depuis des décennies.