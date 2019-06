VIDEO. Etats-Unis : une élue démocrate demande l'indemnisation des descendants d'esclaves

"L'esclavage n'a jamais reçu d'excuses", a lancé Sheila Jackson Lee. L'élue démocrate demande à ce que les descendants d'esclaves soient indemnisés pour les exactions qui ont été commises à l'égard de leurs ancêtres. Une initiative qui, selon elle, devrait être saluée par tous les citoyens américains. Son projet, soutenu par les démocrates, n'a cependant pas fait pas l'unanimité chez les républicains. "Je ne pense pas qu'une réparation pour quelque chose qui s'est passé il y a 150 ans (…) soit une bonne idée", a soutenu Mitch McConnell, sénateur du Kentucky.

Un débat ancien

Le sujet de la "réparation" de l'esclavage est débattu au sein du Congrès américain depuis des décennies : déjà en 1989, le démocrate John Conyers soutenait une telle initiative. Le projet de loi actuel précise qu'environ 4 millions d'Africains et leurs descendants ont été réduits à l'esclavage aux États-Unis entre 1619 et 1865. Selon plusieurs universitaires, le pays leur devrait plusieurs milliards de dollars pour tous ces siècles de servitude. "Non, je n'ai pas ramassé de coton mais je dirais que ceux qui en ont ramassé ont créé la base de la richesse de cette nation", a soulevé Sheila Jackson Lee devant l'hémicycle.