Un squelette de sauropode, dinosaure cousin du diplodocus, mis aux enchères à Paris

Le fossile a 150 millions d'années et mesure 6 mètres de haut.

Un squelette vieux de 150 millions d’années tout droit venu du Jurassique bientôt dans votre salon ? C'est possible, moyennant plus d'un million d'euros. Le fossile d'un sauropode haut de six mètres, le cousin du Diplodocus, est mis aux enchères jeudi 13 juin par la maison Aguttes. Son prix est estimé entre 1,2 et 1,8 millions d'euros. L'herbivore, très bien conservé, est exposé à l'Intercontinental, un hôtel de luxe à Paris. Et jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau propriétaire, les clients peuvent l'observer dans le salon de réception.

Installée dans un canapé très chic, Brigitte contemple le sauropode. Dressé sur ses pattes arrière, le dinosaure montre des griffes immenses. Un spectacle rare pour la Parisienne, même si, selon elle, il n'a rien à faire là : "Un animal comme ça, ça devrait être une sorte de patrimoine de l'Humanité. Sa place est dans un musée et ça me choque qu'on le vende aux enchères pour qu'il aille orner un siège social."

Skinny le #diplodocus à pris ses quartiers sous la verrière du grand hôtel @ICParisLeGrand après 2 mois à @HeathrowAirport et avant de passer sous le marteau de @CAguttes

Venez l’admirer jusqu’au 13 juin !

Catalogue : https://t.co/pMo5A8u0lg#helloskinny #aguttosaur #dinosaur pic.twitter.com/1bkchVJUZ7 — Aguttes (@Aguttes_) 11 juin 2019

Un squelette conservé et manipulé avec précaution

L'expert en sciences naturelles responsable de la vente, Eric Mickeler, tente de rassurer. Le dinosaure sera peut-être prêté à des musées par son futur acquéreur. En tous cas, l'herbivore aime voyager. Il a déjà été exposé deux mois à l'aéroport de Londres, avant de rejoindre Paris. "Il a pris le Shuttle avec toutes ses caisses, précise-t-il. Il a été monté en une nuit, il n'y a pas un manuel Ikea mais les os sont numérotés quand même. Ce n'est pas non plus très sorcier."

Pas sorcier peut-être mais l'animal est tout de même manipulé avec beaucoup de précautions. Et pour cause, il fait partie des sauropodes les mieux conservés au monde. "Il a été découvert en connexion : un os était découvert et l'autre était à côté, ce qui est exceptionnel. Et normalement, la peau ne se fossilise pas, c'est la première chose qui pourrit. Mais regardez, vous en avez sur les fémurs, les tibias, sur les griffes. Partout." En plus, son crâne est complet à 70% ce qui est très rare.

La peau est d'ailleurs si bien conservée que le squelette a été baptisé Skinny. L'animal avait été découvert en 2012 aux États-Unis, dans un ranch privé du Wyoming. À ce jour, aucun musée français n'a eu en sa possession un tel dinosaure pour le moment.