Trois tableaux volés par les nazis à un collectionneur d'art français de confession juive rendus à ses héritiers

Le gouvernement allemand a rendu mercredi trois oeuvres d'art disparues en France pendant l'occupation nazie, aux descendants de leur propriétaire juif, le collectionneur Armand Dorville, dernier exemple en date de ce type de restitution. Il s'agit de deux tableaux, Dame en robe du soir et Portrait d'une dame du peintre Jean-Louis Forain, ainsi que d'un dessin de Constantin Guys, Amazone avec un cheval cabré.

Les toiles faisaient partie des centaines d'oeuvres léguées par le collectionneur d'art germano-autrichien Cornelius Gurlitt, décédé en 2014. Son père, Hildebrand, avait été chargé par les nazis de vendre des oeuvres volées aux juifs ou confisquées pour "décadence".

Ces trois oeuvres appartenaient à Armand Dorville, un avocat et collectionneur d'art français de confession juive, décédé en 1941. Ses héritiers s'étaient vu confisquer ses oeuvres d'art que le régime de Vichy avait alors vendues aux enchères. Certaines ont été acquises par des musées, d'autres par des collectionneurs privés.

Une politique active de restitution

La famille Dorville n'ayant pu toucher l'argent issu de la vente, elle s'est trouvée dans l'incapacité de fuir. La plupart de ses membres ont été tués pendant l'Occupation. "Il n'est plus possible de réparer les souffrances qu'a subies la famille Dorville lors des persécutions nazies mais nous devons les rendre visibles et cette restitution constitue un geste important de justice historique", a déclaré la secrétaire d'Etat à la Culture Monika Grütters.

Depuis plusieurs années, le gouvernement allemand est engagé dans une politique active de restitution de ces oeuvres d'art aux descendants de leurs propriétaires. En 2013, ce sont plus de 1.500 oeuvres qui avaient ainsi été retrouvées chez Cornelius Gurlitt. Aujourd'hui, seulement 13 d'entre elles ont pu être rendues aux héritiers de leurs propriétaires d'origine.