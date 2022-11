"Toutânkhamon, la quête d'Howard Carter" : la BD documentaire qui raconte la découverte du tombeau du célèbre pharaon

Le 4 novembre 1922, l’archéologue et égyptologue britannique Howard Carter trouve enfin la tombe de Toutânkhamon, après des années de fouilles infructueuses. Un siècle plus tard, la BD Toutânkhamon, la quête d'Howard Carter, très documentée, reconstitue l’épopée de cette incroyable découverte.

France 3 Midi-Pyrénées : M. Brisse / V. Galy / J. Lassaga

Le récit de plusieurs années de recherche

A cette époque, trouver encore un tombeau dans la vallée des Rois paraissait peu probable. Dernière demeure des pharaons, cette région d’Egypte, fouillée de fond en comble au XIXe siècle et au début du XXe, avait déjà révélé de nombreux trésors. En 1907, Lord Carnarvon, un richissime aristocrate féru d’archéologie, engage Howard Carter pour l’aider à faire des fouilles dans la vallée des Rois : l'aristocrate est persuadé que le lieu n’a pas dévoilé tous ses secrets.

A partir de 1917, Carter concentre ses recherches sur la tombe de Toutânkhamon. Il lui faudra cinq ans pour arriver à ses fins. Des années d’efforts reconstitués dans le docu-BD Toutânkhamon, la quête d'Howard Carter. "Le parti pris de cette BD n’est pas de raconter le trésor, que tout le monde connaît, comme le masque funéraire. En revanche, ce qui était intéressant, c’était de relater comment Howard Carter, l’égyptologue, et Lord Carnarvon, son mécène, ont découvert après des années de fouilles le tombeau de Toutânkhamon", explique le Tarnais Pierre-Roland Saint-Dizier, scénariste de l’ouvrage.

Une BD didactique

Le livre, publié par les éditions Petit à Petit, s’adresse aussi bien aux plus jeunes (dès 10 ans) qu’aux adultes. Il alterne BD et textes documentaires. "On a travaillé avec une égyptologue toulousaine, Amandine Marshall, qui connaît très bien le sujet. Elle nous a accompagnés pour l’écriture du scénario en nous fournissant un certain nombre de documents, d’ouvrages de référence, notamment le journal de bord d’Howard Carter", indique Pierre-Roland Saint-Dizier.

Le tombeau de Toutankhamon est l’un des sites les plus visités de la vallée des Rois. Et pourtant, ce ne fut pas un grand pharaon. Mort avant ses 20 ans, son règne ne dura que dix ans. Finalement, il deviendra célèbre 3 200 ans après sa mort, grâce à la découverte de son tombeau et de ses trésors.

Toutânkhamon, la quête d’Howard Carter de Pierre-Roland Saint-Dizier (scénario), d’Amandine Marshall (documentation) et de Solène Rousseau (dessins), 80 pages, 17,90 €, éditions Petit à Petit.