Séisme de magnitude 5,4 : un épisode historique en France métropolitaine

Le séisme a été ressenti dans toute la Drôme et l'Isère, lundi 11 novembre. "Les séismes ont rarement dépassé la magnitude 3-4, donc là, pour nous, ce séisme est un événement important", indique Mustapha Meghraoui, sismologue. En France métropolitaine, les régions étroitement surveillées recouvrent la ligne des Pyrénées, une partie des Alpes, le sud de l'Alsace et le Territoire de Belfort. Mais c'est l'outre-mer qui concentre la sismicité la plus dangereuse, en particulier la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin.

Le spectre du séisme de Lambesc en 1909

En 1909, le tremblement de terre de Lambesc (Bouches-du-Rhône) tue 46 personnes et en blesse 250 autres. Le village provençal est totalement détruit. Soixante ans plus tard, c'est aux pieds des Pyrénées qu'un séisme de magnitude 5,1 fait un mort. En moyenne, 1 500 tremblements de terre sont recensés en France chaque année. Trop faibles, ils passent inaperçus.

