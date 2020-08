Russie : retour sur le naufrage du Koursk, 20 ans après.

La photo a tout juste 20 ans. Vladimir Poutine affronte sa première tempête. Cela fait quelques mois qu'il est président de la Russie et, ce soir-là, il est très attendu par les familles des marins du Koursk. Il doit répondre à deux questions. Comment 118 hommes sont morts ? Qui est responsable ?

Un sauvetage en forme de fiasco

Le Koursk est le plus moderne des sous-marins russes, il est grand comme un terrain de football. C'est le fleuron de la dissuasion nucléaire. Mais le 12 aout 2000, deux explosions retentissent et il coule à 80 kilomètres des côtes. Les opérations de sauvetage seront un fiasco. Le sous-marin envoyé à son secours n'a plus assez de batteries et il est endommagé. C'est finalement un submersible norvégien qui accède au Koursk, dix jours trop tard.

