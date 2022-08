Royaume-Uni : l'île de Sercq, joyau hors du temps de la couronne britannique

Sur l'île de Sercq (bailliage de Guernesey, Royaume-Uni), on ne trouve ni voitures ni feux de circulation. "La nature idéalisée, et un paradis préservé", selon Rosanne Guille, qui est née et a vécu toute sa vie sur l'île de 5 km². "L'océan est une grande part de notre vie. Et il y a un homme, George, qui est une part importante de l'île", explique-t-elle. George est son oncle, et leur famille, l'une des plus anciennes des lieux. Sercq, ancien repaire de pirates, compte aujourd'hui 600 habitants.

Une île de traditions

Morgan, le fils de George, a pris la succession de son père. Leur passion est de révéler les secrets de l'île, comme la grotte Victor Hugo. Tombé amoureux de Sercq, il en a fait le décor de l'un de ses romans, Les travailleurs de la mer.

Jusqu'en 2008, l'île était gouvernée selon le régime féodal, souvenir de Guillaume le Conquérant. Aujourd'hui, les membres du Parlement sont élus, mais Sercq dépend toujours de la couronne britannique. Christopher Beaumont est la 23ème seigneur de l'île. Cet ancien ingénieur de l'armée britannique a succédé il y a six ans à son père. Sercq est une ile de tradition, comme figée dans le temps, où les œufs sont toujours livrés à domicile. Si George a pris sa retraite à l'âge de 80 ans, il continue à raconter son île, tandis que sa nièce le fait avec son pinceau. "Il y a toujours des choses passionnantes, mystérieuses à découvrir. C'est une île fascinante pour qui aime explorer", conclut-elle.