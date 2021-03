Rome : fermé depuis 14 ans, le mausolée d’Auguste ouvre ses portes

C’est un joyau de l’empire romain qui retrouve la lumière : le mausolée d’Auguste à Rome, en Italie, a été rouvert après avoir été longuement restauré. Ses murs de cinq mètres d'épaisseur, labyrinthiques, abritaient à l’origine la chambre funéraire du premier empereur de Rome. Après sa conquête de l’Égypte, Auguste revient riche et glorieux, et fait construire ce mausolée qu’il veut majestueux pour lui et sa famille. Il a été saccagé au Vème siècle, puis est devenu une forteresse, une arène de tauromachie, un jardin privé, ou encore un amphithéâtre puis un auditorium.

Les dégâts de Mussolini

Dans les années 1920, Mussolini veut redonner à l’empereur sa splendeur et fait détruire ce qui avait été rajouté au monument d’origine. Mais le dictateur l’a fait restaurer à coups de béton, ce qui a compliqué le travail des archéologues. “On a dû restaurer toutes les surfaces, imperméabiliser les voûtes, pour ne pas avoir d’infiltration, et c’est l’ensemble de ce travail qui est une nouveauté et une grande richesse”, explique Ersilia Maria Loreti, responsable du Muséo delle Mura. Il s’ajoute à la longue liste du patrimoine de l’Empire romain à visiter dans la capitale italienne.

