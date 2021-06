Pays de Galles : à la découverte d'un village au nom improbable

Coincé entre terre et mer, sur une île verdoyante du pays de Galles, cette petite commune de 3 000 habitants s'appelle llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. 58 lettres fièrement alignées sur le panneau de la gare, c'est le toponyme le plus long d'Europe, et le moins facile à prononcer. Seuls les vrais Gallois savent. Un nom qui résume à lui seul ce qu'il y a à voir dans la commune. Il signifie : "l'église de Sainte-Marie dans le creux du noisetier blanc près du tourbillon rapide et l'église de Saint Tysilio près de la grotte rouge". Même si personne n'a trouvé de grotte rouge.

Attraction touristique

Le but était de distinguer le village et de sortir sa petite gare de l'anonymat. C'était en 1869, peut-être l'idée d'un tailleur du coin. Un siècle et demi plus tard, ça marche toujours. Les visiteurs viennent parfois de l'autre côté du royaume pour se faire photographier devant les panneaux, et découvrir cette ville au nom improbable. Une attraction pour touristes, dont pour des Français expatriés près de Londres. Mais pour les habitants, ce nom est parfois source de tracasseries.