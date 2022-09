Paul Veyne, historien des mondes antiques grecs et romains, est mort à 92 ans

Son érudition et son enthousiasme ont longtemps marqué les esprits, et son regard plus d'une fois balayé les clichés sur les passés antiques grecs et romains. L'historien de l'Antiquité Paul Veyne est mort à l'âge de 92 ans, ont indiqué jeudi 29 septembre les éditions Albin Michel. Ce natif d'Aix-en-Provence s'était installé pour sa retraite à Bédoin (Vaucluse), au pied du mont Ventoux.

Ses recherches ont bousculé les idées reçues sur l'Antiquité, notamment ses travaux sur la mythologie grecque, avec par exemple l'ouvrage Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l'imagination constituante (1983). Il s'est également penché sur le christianisme antique dans son essai Quand notre monde est devenu chrétien (2007) ou la société et la sexualité à Rome.

Passionné par L'Odyssée mythologique d'Homère

Professeur émérite au Collège de France, apprécié pour l'audace de son style et ses approches novatrices, Paul Veyne a été également une grande figure du débat intellectuel en France. Il a reçu le prix Femina de l'essai en 2014 pour son récit Et dans l'éternité je ne m'ennuierai pas, et le prix de la Bibliothèque nationale de France pour l'ensemble de son œuvre en 2017. Le grand public l'entendit aussi à l'occasion du succès d'un livre paru en 2015 sur Palmyre, cité antique syrienne dont le patrimoine a été ravagé par l'organisation État islamique .

Passionné dans son adolescence par L'Odyssée, du poète grec Homère, il entre à l'École normale supérieure en 1951. Il prend sa carte au Parti communiste, mais quittera le PCF lors de l'entrée des chars soviétiques à Budapest en 1956. Il fut admirateur du poète René Char et compagnon intellectuel de Michel Foucault, publiant en 2008 un ouvrage sur le philosophe, Michel Foucault: sa pensée, sa personne.