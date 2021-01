Parfum : le mythique Chanel Numéro 5 fête ses 100 ans

Marion Cotillard prête son visage à un mythe : le Numéro 5, parfum le plus porté à travers le monde, qui fête ses 100 ans. "Sur un parfum si mystérieux, on ne s’imagine pas tous les éléments du mystère", raconte l’actrice.En 19212, Chanel règne sur la mode parisienne, et a l'idée d’un parfum révolutionnaire. La mode est aux soliflores : des fragrances avec une seule fleur. Mais Chanel demande à Ernest Beau, un parfumeur de Grasse (Alpes-Maritimes), de lui créer un bouquet de 80 senteurs. "On est sur une odeur indéfinissable, mais comme le dit elle-même Chanel, un parfum de femme a odeur de femme, ce qui est pour l’époque une audace de langage inimaginable", explique Élisabeth de Feydeau, historienne du parfum.

Audace et minimalisme

Autre idée de génie : la forme du flacon minimaliste, rappelant une fiole de laboratoire, et le bouchon, symbole du luxe. Enfin pour le nom, c’est le cinquième essai d’Ernest Beau qui aura grâce aux yeux de Coco Chanel. Il s’avère également que le cinq est son chiffre porte bonheur. Le Numéro 5 de Chanel est né.