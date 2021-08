Oise : la forêt d'Ermenonville, un écrin de verdure où se baladaient les écrivains

Le 13 Heures de France 2 vous emmène vendredi 27 août à la découverte de la forêt d'Ermenonville, dans l'Oise. Le voyage débute à l'Abbaye de Chailly, où les touristes viennent de toute la France. "C'est impressionnant de voir de vieilles pierres, de jolies ruines, c'est toujours intéressant de faire un retour sur l'histoire de France", lance une visiteuse. Il y a 1 000 ans, il y avait ici un village. La chapelle et ses fresques de la Renaissance ont été conservées. 30 000 visiteurs viennent les admirer chaque année. "Elles mériteraient d'être plus connues", affirme une touriste.

Un château qui a servi de décor de cinéma

Au cœur du domaine, une famille lilloise est tombée amoureuse des lieux, et revient chaque année à la même période. Une roseraie est entourée de 3 200 hectares de forêt, avec des sentiers autrefois empruntés par de célèbres écrivains, comme Jean-Jacques Rousseau, Théophile Gauthier et Gérard De Nerval. "On est qu'à 40 kilomètres de Paris, donc on a beaucoup de personnes qui viennent de région parisienne pour prendre un bain de nature", explique Marie Roussel, ingénieure à l'Office national des forêts. Au bout du chemin, le domaine château d'Ermenonville a servi de décor de cinéma.