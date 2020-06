Norvège : premiers coups de pelle pour excaver un bateau viking, une première depuis 100 ans dans le pays

Le bateau de Gjellestad a été détecté en 2018 dans un tumulus, à environ 50 centimètres sous terre. Malgré son très mauvais état, les chercheurs ont décidé de lancer un chantier pour mettre au jour ses vestiges.

La Norvège a lancé les travaux pour excaver un bateau viking, vendredi 26 juin, et il faudra cinq mois d'efforts pour déterrer cette embarcation, qui sera la première mise au jour depuis plus de 100 ans. Enfoui à environ 50 cm sous terre dans un tumulus recouvrant une sépulture viking, le bateau de Gjellestad, du nom de la localité où il repose dans le sud-est du royaume, avait été détecté en 2018 grâce à un radar à pénétration de sol.

Le ministre du Climat et de l'Environnement norvégien, Sveinung Rotevatn, lance officiellement les travaux d'excavation d'un navire viking près de Halden (Norvège), vendredi 26 juin 2020. (FREDRIK HAGEN / NTB SCANPIX / AFP)

Les restes étant dans un très mauvais état selon les premières observations, les autorités norvégiennes ont décidé de les mettre au jour rapidement avant une dégradation complète. Cette découverte rare, en effet, est malgré tout susceptible d'aider à accroître les connaissances sur cette époque. Seuls trois bateaux vikings en bon état de conservation ont été découverts dans le passé en Norvège, la dernière excavation remontant à 1904 avec le bateau d'Oseberg. Tous trois sont aujourd'hui exposés dans un musée près d'Oslo.

"Une découverte d'importance nationale et internationale"

"Avec si peu de bateaux découverts, un nouveau bateau viking aura un grand impact sur la compréhension des bateaux eux-mêmes, mais fournira aussi des informations précieuses pour comprendre la période historique dans son ensemble", a souligné l'archéologue Knut Paasche de l'Institut norvégien pour la recherche sur le patrimoine culturel (Niku), dans un communiqué (en anglais).

A l'âge des Vikings au cours duquel ces guerriers et marchands d'Europe du Nord ont sillonné les mers entre les VIIIe et XIe siècles, il était de coutume d'enterrer les rois et dignitaires à bord d'un bateau hissé à terre et enseveli, avec des objets, sous un monticule. "Le bateau de Gjellestad est une découverte d'une importance nationale et internationale exceptionnelle", a fait valoir dans un communiqué distinct le ministre de la Culture, Sveinung Rotevatn, qui a donné les premiers coups de pelle. Les travaux d'excavation doivent durer cinq mois, selon les archéologues.