Noëlla Rouget, la résistante française qui a fait gracier son bourreau, est morte à l'âge de 100 ans

Noëlla Rouget, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, est morte dimanche 23 novembre à Genève à l'âge de 100 ans. Le président de la République salue, dans un communiqué, "une partisane de la liberté qui donna aux valeurs de fraternité et de pardon leur incarnation la plus haute. Il adresse à sa famille et ses proches ses condoléances émues."

Noëlla Rouget s'est battue pour faire gracier celui qui avait entraîné sa déportation et l'exécution de son fiancé. En juin 1943, Noëlla et son fiancé furent dénoncés et arrêtés. Adrien Tigeot fut torturé et fusillé dans les jours qui suivirent. Noëlla Peaudeau, elle, fut déportée à Ravensbrück. Elle restera quatorze mois dans ce camp que l'on surnomme l'enfer des femmes.

Contre la peine capitale

Vingt ans après la fin de la guerre, Jacques Vasseur, ce Français responsable de plus de 310 déportations en seulement deux ans, dont 230 morts, passe devant la justice. C’est à lui que la jeune résistante devait son arrestation, sa déportation, la torture et la mort de son fiancé.

Mais parce qu’elle était contre la peine capitale, contre l’esprit de vengeance, seule parmi 200 témoins, elle appela le général de Gaulle à commuer la peine de mort en peine de prison à vie. Ce qu'elle obtint en 1966.