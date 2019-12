Mariés depuis 80 ans : une incroyable histoire d’amour

Ils ont battu les noces de diamant, celle qu’on célèbre à 60 ans de mariage. John et Charlotte Anderson en comptent 80, un record mondial. "Je suis submergé par l’émotion", avoue John avant d’ajouter : "Jamais nous n’aurions pensé que ça durerait aussi longtemps". Le couple s’est connu sur les bancs de l’université du Texas, aux États-Unis. Ils avaient 20 et 21 ans. Ensemble, ils ont aimé les croisières et le football américain. Lui fait encore du sport, et après 85 ans de vie commune, ils sont inséparables.

Le secret de leur longévité

Quel est le secret de leur longévité de couple ? Ils expliquent qu’ils ne sont jamais allés se coucher sans régler leurs différends. Une vie de modération et d’optimisme aussi. "Soyez reconnaissant et faites en sorte que demain soit un meilleur jour qu’aujourd’hui", explique John. Le couple n’a pas eu d’enfant. Ils sont tous les deux en bonne santé et fêteront leurs noces d’éternité le 22 décembre prochain.