"Les derniers" : Sophie Nahum recueille la parole des survivants de la Shoah

F. Bouquillat, C. Mallay, N. Berthier, D. Chevalier France 2 France Télévisions

Sophie Nahum est réalisatrice, elle récolte la parole de ceux qui témoignent de l’horreur des camps de concentration. Les derniers survivants de la Shoah sont à peine une centaine en France. Shelomo Selinger est sculpteur et dessinateur. Auprès de la réalisatrice et aux côtés de sa femme, il s’est livré pour l’exemple. "Elle contribue à la mémoire (…) cette mémoire, il y a beaucoup de gens qui veulent l’effacer et la falsifier", raconte le rescapé. Dans les dessins, la réalisatrice découvre l’atmosphère terrifiante des camps. La famille de l’artiste y est morte, lui avait 14 ans lors de sa déportation.

"Répéter leur parole"

"À aucun moment, on ne peut comprendre ou se figurer ou imaginer deux secondes ce qu’ils ont traversé, donc moi mon rôle est très simple, il est de répéter leur parole, il n’y a rien d’autre que je peux faire", explique la documentariste. Pour que cette parole de rescapés touche toutes les générations, Sophie Nahum a choisi de faire des témoignages courts, diffusés sur internet.

"Les derniers", de Sophie Nahum, épisodes disponibles sur le site lesderniers.org