Les correspondances d’Albert Londres à sa fille exposées à Vichy

A Vichy, la rénovation de la maison d'Albert Londres a franchi un nouveau cap. Après quatre ans de travaux, elle est désormais dotée d'une salle d'exposition. Les visiteurs peuvent y découvrir les quelques 500 cartes postales écrites par le journaliste à sa fille lorsqu’il était en reportage aux quatre coins du monde.

Une correspondance intense

Une collection incroyable. A chaque fois qu’il s’éloignait de ses proches pour ses enquêtes, le journaliste écrivait à sa fille unique baptisée Florise. Une correspondance intense entre 1914 et 1932, date de son décès à l’âge de 48 ans lors d’un retour de Chine. Des écrits à la fois informatifs sur la situation du pays et affectueux. Sur une carte de Venise, on peut lire "Quand tu seras grande je t’y emmènerai". Même s’il ne signait jamais papa mais Albert, il y avait un lien fort entre le journaliste et sa famille. "Toutes les cartes postales qu’on a témoignent de cette affection qu’il avait pour les siens" raconte Marie De Colombel, présidente de l'association Maison d'Albert Londres.

Cliché d'Albert Londres avec sa fille (Capture d'image / France Télévisions)

Une réhabilitation qui avance

Albert Londres était également très attaché à Vichy où il a grandi. L’association Maison d’Albert Londres a acquis la maison natale du journaliste en 2014. Une première étape dans le sauvetage de la bâtisse en ruine. En 2017, la charpente et la toiture ont été rebâties. Puis en 2018, la façade a été réhabilitée. En 2021, la maison a poursuivi sa métamorphose avec des travaux en intérieur. Ce qui a permis à l’association d’organiser, dès ce mois de juillet, cette exposition de cartes postales prêtée par le Prix Albert-Londres.

Les cartes postales d’Albert Londres à sa fille Florise, exposition à découvrir jusqu’au 30 octobre 2021 - Maison Albert Londres, 2 rue Besse à Vichy – Août : tous les jours de 15h à 19h – Septembre/octobre : du mardi au samedi de 15h à 18h