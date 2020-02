Le plus ancien fossile végétal vert, vieux d'un milliard d'années, découvert dans le nord de la Chine

Ce fossile a 200 millions d'années de plus que les algues vertes les plus anciennes connues.

Des scientifiques affirment avoir découvert un fossile d'algues vieux d'un milliard d'années dans le nord de la Chine, a appris franceinfo dans une étude publiée ce lundi dans la revue scientifique Nature ecology and evolution. D'après eux, ce fossile d'algue est le plus ancien fossile végétal vert jamais identifié sur la planète. Il a 200 millions d'années de plus que les algues vertes les plus anciennes connues.

Des algues de la taille d'un grain de riz

Dans des roches de la province du Liaoning, les scientifiques ont repéré de minuscules algues qui tapissaient les zones du fond marin il y a environ un milliard d'années et faisaient partie d'une révolution primordiale pour la vie sur Terre. Les chercheurs expliquent que la plante, appelée Proterocladus antiquus, avait la taille d'un grain de riz et possédait de nombreuses branches fines. Elle prospérait dans des eaux peu profondes tout en étant attachée au fond marin avec une structure en forme de racine.

L'ancêtre de la laitue de mer

"C'est un proche parent de l'ancêtre de toutes les plantes vertes vivantes aujourd'hui", a déclaré à Reuters Qing Tang, chercheur en paléobiologie à l'université Virginia Tech et auteur principal de l'étude. Également cité par le magazine Sciences et avenir, le chercheur indique que "ces fossiles déjà évolués indiquent qu'ils étaient déjà un des acteurs importants dans l'océan bien avant que leurs descendants, les plantes terrestres, ne prennent le contrôle de la Terre, il y a 450 millions d'années". Un des descendants modernes du Proterocladus est un type d'algue comestible appelé laitue de mer.