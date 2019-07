Le peintre Gérard Garouste rend hommage aux Justes du Chambon-sur-Lignon et appelle à résister au populisme

Un géant chez les Justes. Star internationale, le peintre et sculpteur expose tout l’été au "Lieu de Mémoire"

C’est l’un des artistes contemporains français les plus côtés, habitué à exposer dans les plus prestigieux musées et galeries dans le monde. Mais cet été, Gérard Garouste a choisi d’accrocher ses toiles dans un petit village de Haute-Loire. Et par n’importe lequel, le Chambon-sur-Lignon, distingué (avec les communes voisines) du titre de Juste parmi les nations pour avoir accueilli et protégé des milliers de juifs durant la Seconde guerre. Cette exposition exceptionnelle regroupe une sélection d’œuvres qui entrent en résonance avec l’histoire du village mais aussi avec celle de l’artiste.

L’école des Prophètes

Tout est parti d’une visite à Tence en septembre dernier, à Istor dans le hameau de Chaumargeais, avec son épouse Élisabeth et la maire du Chambon Éliane Wauquiez-Motte. Converti au Judaïsme, Gérard Garouste, familier du Talmud, découvrait l’histoire de ces jeunes intellectuels juifs qui avaient fondé ici durant quelques mois L’école des Prophètes qui a contribué au renouveau du judaïsme français. Après la guerre, elle est devenue l’école juive d’Orsay à Paris, haut lieu culturel animé par des penseurs intéressés par l’éthique et la philosophie juives.

Il découvre aussi l’histoire du Chambon, de Tence, du Mazet-Saint-Voy... Tous ces villages et hameaux du plateau Vivarais-Lignon où les habitants, en majorité des Protestants, dont l’inconscient collectif gardait en mémoire les persécutions qu’ils ont subies eux-aussi à cause de leur religion, refusèrent la collaboration, décidèrent de résister par tous les moyens et surtout d’accueillir des Juifs, dont beaucoup d’enfants, menacés de déportation vers les camps de la mort. Le Plateau allait devenir la montagne-refuge comme l’ont surnommé les historiens.

Une oeuvre créée pour l'exposition

L’idée d’une exposition faisant le lien entre cette histoire et l’œuvre de Garouste, fortement inspirée par la tradition talmudique, l’horreur de la Shoah et son histoire personnelle, était née. Elle a tout naturellement trouvé sa place au sein du Lieu de Mémoire, musée ouvert en 2013, qui retrace l’histoire des habitants du Plateau et de leurs actes de résistance face à nazisme. Pour l’occasion, il a réalisé une œuvre originale baptisée Le Sablier ou l’âkédat d’Yitshak.

Résister encore et toujours

L’histoire des Justes du Plateau trouve un écho particulier chez Garouste dont le père, marchand de meubles, était antisémite et pétainiste notoire, condamné après la guerre à rembourser les biens qu’il avait volé à des Juifs. Une enfance traumatisée, des problèmes psychiatriques et une œuvre tourmentée au travers de laquelle il tente d’exorciser ses démons. Une histoire qu’il évoquait dans son livre autobiographique : L'intranquille, autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou.

Avec cette exposition, c’est un message qu’il veut faire passer. Inquiet de la situation en Europe, il appelle les jeunes générations à un sursaut face à la montée de l’extrême droite, de l'antisémitisme et à faire acte de résistance.

Cette exposition s’adresse à l’Europe. Cette montée de l’extrême droite, ce populisme que l’on revoit partout, est à l’opposé de ce qu’il s’est passé au Chambon. Il faut résister.Gérard Garouste

Gérard Garouste Le sablier ou l’âkédat d’Yitshak - 2019 - Huile sur toile 195 x 97 cm. Oeuvre créée pour l'exposition au Chambon. (CAPTURE D'ÉCRAN REPORTAGE FRANCE 3)

Une plaque commémorative en hommage aux Justes du Plateau est présente au Mémorial Yad Vashem de Jérusalem dédié au victimes de la Shoah.

"Gérard Garouste et l'école des Prophètes" - jusqu'au 29 septembre 2019 - Lieu de Mémoire, 23 Route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h