"Le Grand Cirque électoral" : une histoire visuelle des élections et de leurs contestations de 1848 à nos jours

Dans son dernier ouvrage, le spécialiste de l'imagerie politique Zvonimir Novak décrypte 170 ans de propagande politique et contestataire, de la naissance du suffrage universel à la dernière présidentielle.

Depuis des années, Zvonimir Novak collectionne tous types d’objets politiques, difficile pour lui d’en faire le compte. Des dizaines de milliers d’autocollants, de tracts, d’affiches ou encore de badges, souvenirs des campagnes électorales françaises, depuis la toute première en 1848. Dans son dernier ouvrage, il balaie 170 ans de "grand cirque électoral". Incisif et jubilatoire.

Louis-Napoléon Bonaparte a tout de suite compris l’intérêt de faire une propagande de rue, auprès de la population, en réalisant des tracts, des professions de foi.Zvonimir Novak

L’affiche de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 fut la première d’une longue lignée. C’est aussi l’époque des premières caricatures et détournements humoristiques, mais aussi des premières professions de foi originales. Zvonimir Novak livre d’ailleurs dans son ouvrage quelques portraits de candidats farfelus et des histoires d’élus mégalos ou visionnaires et de promesses non tenues. L’occasion de se rendre compte que si l’imagerie a évoluée depuis un siècle et demi, les ressorts de la propagande politique et contestataire sont restés les mêmes.

Professeur d’arts appliqués et journaliste, Zvonimir Novak est spécialisé dans l’imagerie politique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur ces sujets parmi lesquels Agit-tracts, un siècle d’actions politiques et militaires (L’échappée, 2015), Tricolores, une histoire visuelle de la droite et de l’extrême droite (L’échappée, 2015), La lutte des signes, 40 ans d’autocollants politiques (Éd. Libertaires, 2009). Il est également membre du comité de rédaction de la revue Charles, et écrit pour les revues Étapes, design et culture visuelle et La Revue dessinée.