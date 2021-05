Le Code de la route a 100 ans et il a rarement fait l'unanimité : "Ce sont des mesures qui sont par nature impopulaires"

C'est sans doute le centenaire le plus célèbre de France : le Code de la route, paru il y a exactement 100 ans, le 27 mai 1921, fête son premier siècle aujourd'hui. Il s'agit sûrement des rares lois et décrets connus de la plupart des Français : priorité à droite, limitation de vitesse, alcool au volant, en un siècle, ces règles ont bien évolué mais ont suscité, à chaque fois, la résistance d'une partie des automobilistes. En 1921, la France sort de la guerre et les automobiles sont deux fois plus nombreuses qu'en 1914. Entre les voitures à cheval, les tracteurs, les bicyclettes, il faut mettre de l'ordre sur les chaussées.

Le Code a toujours crispé les automobilistes

"On avait des maires qui n'en faisaient qu'à leur tête, le but étant d'uniformiser et de leur retirer la possibilité de faire n'importe quoi", explique Jean Orselli, historien spécialiste de l'histoire de la route. Si on instaure la priorité à droite, il n'y a alors aucune limitation de vitesse : la pression des automobilistes est passée par là. Le Code de la route continue pourtant de susciter des crispations.

"Au début, les tensions c'était l'Etat contre les municipalités. Et puis après 1945, le Parti communiste défend le travailleur. Or, retirer le permis, c'est retirer un outil aux travailleurs." Jean Orselli à franceinfo

Dans les années 1950 et 1970, les gouvernements régulent la vitesse et cela ne plaît pas non plus. Puis vient l'alcool, puis la ceinture obligatoire. Avec, à chaque fois, la même défiance. "Ce sont des mesures qui sont par nature impopulaires, souligne Anne Kletzlen, chercheuse associée au Mesopolis en sécurité routière, en raison des atteintes aux libertés qu'elle soulève. Par exemple, la vitesse, c'est la liberté et de venir, de se déplacer."

Son but est de réduire le nombre de morts sur la route

Ces textes ont pourtant toujours une finalité : réduire le nombre de morts sur la route. Les critiques finissent par se calmer, rappelle Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière. "Certaines mesures sont des 'irritants' dans un premier temps, note-t-elle. Mais dix ans, quinze ans, vingt ans plus tard, elles sont complètement assimilées. Quand j'ai passé mon permis, on circulait à 60 km/h en ville et ça ne posait pas énormément de problèmes." Un texte centenaire mais qui n'a sans doute pas fini de changer, avec l'arrivée des voitures autonomes.