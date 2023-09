Le château fort de Sedan, monument préféré des Français : "Pour les Français, il y a une sorte de devoir de mémoire", selon Melaine du Merle, le directeur du château

Le château fort de Sedan a été élu, le 13 septembre, "monument préféré des Français 2023". Une consécration liée en partie à son "histoire militaire" pour son directeur, Melaine du Merle.

Temps de lecture : 1 min

"Pour les Français, il y a une sorte de devoir de mémoire" qui fait qu'ils ont voté pour lui, a estimé jeudi 14 septembre sur franceinfo Melaine du Merle, directeur du château fort de Sedan, dans les Ardennes (Grand-Est), qui a été élu mercredi 13 septembre "monument préféré des Français" par le public parmi 14 sites remarquables, pour l'édition 2023 de la compétition.

franceinfo : Vous attendiez-vous à ce résultat ?

Melaine du Merle : C'est une très grande fierté, une surprise, de l'émotion, c'est beaucoup de sentiments différents qui sont partagés par l'équipe du château et tous les Sedanais.

Pourquoi le château plaît-il ?

La raison pour laquelle les gens s'en souviennent c'est sa taille. C'est le plus grand château fort d'Europe. Il s'étend sur 35 000 m2. On a essayé depuis quelques années de mettre en place une offre culturelle importante avec des animations pendant les vacances scolaires. On a aussi un festival médiéval qui marche très bien et surtout on a un parcours spectacle très immersif qui permet aux touristes de vivre l'histoire et d'être acteurs d'une petite partie de l'histoire de France.

De quand date-t-il ? Pourquoi une telle ampleur ?

Il a été érigé au XVe siècle par Evrard III de la Marck, c'était un seigneur qui venait d'Allemagne, une riche famille européenne qui a su faire de très bonnes alliances. Il a été construit entre le royaume de France et le saint empire romain germanique. Cela permettait au seigneur de Sedan d'user de toutes ses qualités de diplomate pour tirer profit d'un côté et de l'autre, de devenir plus riche et donc de construire un château à la hauteur de ses ambitions.

Est-ce que la situation géographique joue un rôle dans le fait que les Français aiment ce château ?

Pour les Français, il y a une sorte de devoir de mémoire. Beaucoup de nos compatriotes ou de nos voisins belges ou allemands ont des ancêtres qui sont allés se battre sur l'une des trois batailles de Sedan. Cela a un impact sur l'imaginaire collectif, Sedan est connu avant tout pour son histoire militaire.