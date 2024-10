La ville de Blois ouvre ses 27e Rendez-vous de l'histoire centrés sur les problématiques de la ville

Durant ces cinq jours, il y aura des débats, des projections et un salon du livre d'histoire où sont attendus, entre autres, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Gaël Faye, Maylis de Kerangal et Leïla Slimani.

Le chef-lieu du Loir-et-Cher accueille du 9 au 13 octobre 2024 la 27e édition du festival Les rendez-vous de l'histoire de Blois autour d'une interrogation : qu'est-ce que la ville ? Des débats et des projections sont programmés autour de cette question ainsi qu'un salon du livre d'histoire. Plus de 300 auteurs sont attendus.

"La ville qui concentre aujourd'hui la majorité de la population humaine sera au cœur de nos réflexions et de nos débats", explique à l'AFP Francis Chevrier, directeur et créateur de l'événement, avec l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.

Le plus grand salon du livre d'histoire de France

Le festival va héberger le plus grand salon du livre d'histoire de France, avec plus de 300 auteurs invités, dont Leïla Slimani et Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature en 2008. Gaël Faye, Maylis de Kerangal et Alice Zeniter sont aussi annoncés.

Président de cette édition, le célèbre écrivain ukrainien Andreï Kourkov, prix Médicis étranger 2022, doit aussi donner une conférence intitulée Kiev, capitale européenne. Durant cinq jours, "on parlera d'ordre et de désordre, de santé publique, de la gestion des pollutions et des déchets...", promet Jean-Noël Jeanneney, président du conseil scientifique, en charge notamment de la programmation.

"Nous rencontrerons des villes industrielles, portuaires, nomades, des villes de pèlerinage, des villes-musées, celles aussi dont la vocation est au premier chef politique, parfois créées de toutes pièces à cette fin", ajoute-t-il. Une cinquantaine de documentaires et de films de fictions seront projetés dans le cadre du cycle cinéma, présidé par Marin Karmitz, fondateur de la société mk2.

Au château de Blois, les bustes d'anciens esclaves de l'île Maurice

Depuis 1940, le château royal de Blois conserve dans ses réserves un ensemble de 53 bustes moulés sur d'anciens captifs africains qui ont, pour la plupart, été mis en esclavage à l'île Maurice. L'exposition Visages d'ancêtres. Retour à l'île Maurice présente pour la première fois et jusqu'au 1er décembre, cette collection rassemblée dans l'île en 1846.

Des recherches historiques ont permis d'identifier les bustes et de retracer en partie les trajectoires de vie des individus dont les visages ont été moulés. Les visiteurs sont invités à suivre un parcours immersif entre ces bustes récemment restaurés et les récits de vie rapportés. Cette exposition est l'étape préalable au départ de cette collection vers l'île Maurice, où elle sera, dès 2025, mise en dépôt au musée intercontinental de l'esclavage de Port-Louis.