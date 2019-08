La justice valide le rachat de la maison natale d'Adolf Hitler par l'Etat autrichien

La Cour suprême autrichienne a définitivement clos le feuilleton du rachat de la maison natale du dictateur, mettant fin à un long contentieux avec la famille propriétaire.

La Cour a validé en dernière instance la somme de 810 000 euros arrêtée en appel pour cette maison de ville jaune du 17e siècle située dans le centre de Braunau-am-Inn, à la frontière allemande, où le dictateur avait vu le jour en 1889.

Une stèle mémorielle devant la maison natale d'Adolf Hitler à Braunau. "Pour la paix, la liberté et la démocratie, plus jamais de fascisme et ses millions de morts". (CHRIS WALLBERG / PICTURE ALLIANCE) L'ancienne propriétaire du bâtiment avaient obtenu en première instance que l'Etat verse la somme de 1,5 million d'euros, un montant jugé disproportionné pour cet édifice. Le gouvernement en avait initialement estimé la valeur à 310 000 euros.

Détruire un symbole

L'Etat autrichien est devenu propriétaire du bien en 2016 au terme d'une procédure d'expropriation destinée à lui permettre de contrôler l'usage de cette bâtisse qui attire régulièrement des néonazis. Il avait été locataire du bâtiment à partir de 1972, y installant notamment un centre pour handicapés, une catégorie de la population qui avait été victime du régime nazi.



Mais la propriétaire, Gerlinde Pommer, avaient opposé en 2011 son veto à tout usage du bâtiment et avait contesté par la suite par tous les moyens son expropriation. Le ministère de l'Intérieur a confirmé lundi vouloir lancer un concours d'architectes pour modifier le bâtiment et lui donner une nouvelle affectation sans lien avec son passé sulfureux.