Italie : le site archéologique de Pompéi rouvre progressivement ses portes au public

La cité antique, patrimoine de l'humanité et deuxième site touristique le plus visité d'Italie, a rouvert mardi ses portes aux visiteurs.

En ce premier jour de réouverture après deux mois et demi de confinement de la population et de fermeture de tous les lieux publics, les journalistes et guides étaient plus nombreux que les touristes. La température de chaque personne qui est entrée a été contrôlée par une caméra thermique, avec l'obligatoire désinfection des mains avec du gel.

Unique itinéraire prédéterminé

Pour cette première phase de la réouverture, prévue sur deux semaines, un unique itinéraire prédéterminé a été mis en place. Il sera possible de se promener le long des principales rues de cette ville antique près de Naples ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79 A.C. Il sera également possible d'accéder à certaines villas disposant d'un espace suffisant pour permettre la distanciation sociale.

Vue de l'ancien marché de la ville antique de Pompéi (MANUEL COHEN / MANUEL COHEN)

A partir du 9 juin, de nouveaux itinéraires seront ouverts aux touristes et tous devront réserver leurs billets en ligne, en choisissant le créneau horaire de leur visite. "On s'est dit qu'on allait en profiter pendant que c'est calme et qu'il n'y a personne", a confié Alison Lockhart, venue avec son mari de son domicile à 45 minutes de là, dans la région de Naples. Vu le peu d'affluence ce mardi matin, le couple a pu réserver son ticket juste avant son entrée dans ce lieu historique.

Nombres de visiteurs limités, masques obligatoires

Les responsables du site ont prévu de faire entrer 40 personnes à la fois toutes les 15 minutes afin d'assurer la sécurité nécessaire et le port des masques sera obligatoire tout au long de la visite. Pompéi est le deuxième site touristique le plus visité d'Italie, derrière le Colisée de Rome, avec près de quatre millions de visiteurs en 2019.



A mesure qu'elle se déconfine, l'Italie rouvre peu à peu son patrimoine et ses monuments célèbres, en espérant relancer au plus vite le secteur clé du tourisme, mis à mal par la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 32.000 morts dans la péninsule. Le gouvernement va rouvrir à partir du 3 juin les frontières extérieures du pays.



A Rome, la basilique Saint-Pierre est de nouveau ouverte au public, de même que la Galerie Borghese ou les musées du Capitole. Les Musées du Vatican, haut lieu de tourisme mondial avec près de 7 millions de visiteurs par an, ont annoncé samedi leur réouverture le 1er juin, sur réservation. Le Colisée reste jusqu'à présent fermé.