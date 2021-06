Haute-Marne : un sarcophage intact du VIIe siècle découvert à Saint-Dizier

Un sarcophage du VIIème siècle a été découvert intact vendredi à Saint-Dizier, en Haute-Marne, annonce samedi 26 juin la mairie de Saint-Dizier dans un communiqué. Cette découverte, faite au sein d’une vaste nécropole, a eu lieu dans le cadre d'une campagne de fouilles de plus de 10 ans organisée par les archéologues de l’Inrap, l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

La taille du sarcophage, qui mesure 2m12 de long pour une hauteur d’environ 90 cm, et son emplacement au cœur de cette salle privilégiée, montrent qu’il "s’agit sans doute de la sépulture d’un personnage important, doté d’un prestige et d’un rang élevé", indique le communiqué. L’ouverture du sarcophage a également révélé la présence d'une bague et d'une céramique.

Ce matin, les archéologues de l'#Inrap ont procédé à l'ouverture d'un sarcophage du VIIe siècle sur le site archéologique des Crassées à Saint-Dizier. pic.twitter.com/xcEe58r3hl — Saint-Dizier (@SaintDizierFR) June 25, 2021

"Nous avons vécu un moment incroyablement émouvant avec l’ouverture de ce sarcophage", écrit le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière. "Cette découverte confirme l’importance de ce lieu pour comprendre la création des villages au Moyen-âge", poursuit-il. Un long travail d’enquête s’ouvre désormais pour découvrir le rang de cette personne qui repose depuis plus de treize siècles et "qui peut-être expliquera les centaines de sépultures concentrées autour d’elle".

Les objets et les restes humains doivent encore être restaurés et étudiés. L’étude permettra de préciser la datation, l’identité de la personne inhumée (âge, sexe…), la typologie des objets, leur décor et leurs matériaux.