Finistère : le chant militant des sardinières résonne 100 ans après leur grève

Il y a cent ans, en 1924, les sardinières de Douarnenez (Finistère) se mettaient en grève pour obtenir de meilleurs salaires, malgré de rudes conditions de vie. Leur lutte est aujourd'hui célébrée dans la petite ville bretonne, où un chœur de femmes reprend leur chant pour faire vivre leur mémoire.

C'est un chant de défiance qui résonne encore aujourd'hui : celui des sardinières des conserveries de sardine de Douarnenez (Finistère). Ce chœur, composé en majorité de femmes, commémore une grève historique, en 1924. "Les femmes ont joué un rôle important dans cette grève, elles l'ont menée de bout en bout et pourtant elles avaient leur famille", explique l'une des choristes qui fait vivre la tradition.

Une histoire commémorée par le chant

La plupart des chanteuses vivent à Douarnenez et connaissent cette grève, qui dura 46 jours pour obtenir de meilleurs salaires. Arlette Julien est historienne et se souvient des récits de sa grand-mère, Augustine, l'une des figures de la lutte : "Il y avait des meetings entre les marins et les sardinières dans cette salle, la salle des fêtes au-dessus des halles", raconte-t-elle. Sur les 21 usines de sardines de Douarnenez, il n'en reste plus que trois.

Depuis 100 ans, la ville bretonne a bien changé et les quartiers insalubres dans lesquels s'entassaient 2.000 ouvrières et leurs familles sont désormais les plus prisés de la petite commune.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.