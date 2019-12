Feuilleton : Noël au Vatican (5/5)

C'est l'histoire d'Assise (Italie), une petite ville pleine de mystères dont la tranquillité s'est trouvée bousculée par un événement qui s'est déroulé à Rome (Italie), un soir de mars 2013. Élu pape, le cardinal Bergoglio se choisit le nom de François. "Si ce nom est venu à mon cœur, c'est grâce à François d'Assise. Comme je voudrais une Église pauvre au service de pauvres", expliquait-il. Fils d'une famille de riches commerçants du XIIIe siècle, François d'Assise abandonne tout. Il devient l'apôtre des plus pauvres et le protecteur des animaux.

Des reliques gardées précieusement

À sa mort, une basilique est construite à l'endroit même où il est enterré. C'est aujourd'hui un lieu de pèlerinage très fréquenté. 800 ans plus tard, le père Enzo veille jalousement sur les reliques du Saint très vénéré de l'Église catholique, et en premier lieu sur son manteau de toile maintes fois reprisé. "Ici on conserve les reliques les plus précieuses de Saint-François-d'Assise. Sa tunique avec les 31 coutures qu'il a faites lui-même, et ses sept habits qu'il portait pour aller évangéliser, rencontrer les gens". Assise est au Moyen-Âge une cité prospère, à mi-chemin entre Rome et Florence.

