Eurotunnel : le tunnel sous la Manche fête son quart de siècle

Le 6 mai 1994, un rêve vieux de deux siècles vient de se concrétiser. Le tunnel sous la Manche devient officiellement la nouvelle frontière terrestre entre la France et la Grande-Bretagne. Ce jour-là, la reine Elizabeth II déclare : "C'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l'avion." L'ile britannique est désormais rattachée au continent européen.

Une construction plus compliquée que prévu

Ce projet pharaonique a démarré huit ans plus tôt. Le 1er février 1986, la France et la Grande-Bretagne signent le traité qui lance l'Eurotunnel, et le 1er décembre 1990, les ouvriers des deux pays se rencontrent sous la Manche. Mais le projet du siècle est plus compliqué à réaliser que prévu. Son coût est multiplié par deux, la dette d'Eurotunnel explose et le cours de l'action s'effondre. Aujourd'hui, l'Eurotunnel rebaptisé Getlink, transporte 20 millions de passagers chaque année et un quart des marchandises entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale.

