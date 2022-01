"Éternelle Notre-Dame" : l'expérience immersive inédite pour découvrir l'histoire de la cathédrale du Moyen-Âge à nos jours

Intitulée Éternelle Notre-Dame, cette aventure virtuelle est à découvrir à l'Espace Grande-Arche à partir de onze ans (sensations fortes obligent) et à condition d'avoir un pass sanitaire. L'expérience débute ce samedi 15 janvier.

Muni d'un casque de réalité virtuelle relié sans fil à un sac à dos contenant un ordinateur très léger, le visiteur entame son voyage à travers l'espace et le temps dans un paysage 3D animé, en présence d'un guide holographique humain tout au long de sa déambulation. Cinquante personnes peuvent être accueillies simultanément dans l'espace de 500 m2.

Cette visite de 45 minutes commence dans une rue adjacente à la cathédrale au Moyen-Âge, où tombe la pluie sur les pavés luisants. Aux abords de l'édifice, le visiteur croise des tailleurs de pierre et d'autres artisans qui ont oeuvré à plusieurs époques sur le bâtiment de 859 ans.

Expérience immersive de réalité virtuelle "Eternelle Notre-Dame" (Orange - Emissive - Eternelle Notre-Dame - 2021 ©)

Un voyage dans 850 ans d'Histoire

Le visiteur entre ensuite dans la cathédrale à trois niveaux, construite en plusieurs étapes avec un double déambulatoire autour de la nef et une voûte en croisée d'ogives de style gothique. Par un jeu d'écartement des pierres, qui le conduit à baisser la tête, à enjamber des escarpements ou à jouer au "passe-muraille", il se faufile dans différents espaces.

Des plateformes imaginaires l'invitent à monter dans les hauteurs, sous la charpente et dans le beffroi où sonnent les cloches, révélant par endroits de somptueux vitraux, des cintres en bois qui soutiennent les voûtes et un paysage qui donne le vertige à toutes les époques.

Nef de Notre-Dame de Paris - Expérience immersive de réalité virtuelle "Eternelle Notre-Dame" (Orange - Emissive - Eternelle Notre-Dame - 2021 ©)

L'expérience virtuelle permet un voyage dans plus de 850 ans d'Histoire. Le projet a été initié et financé par l'opérateur Orange, en partenariat avec la Ville de Paris, le diocèse et l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, incendiée en 2019.

Une partie des ventes pour la restauration

En préambule, les visiteurs accèdent gratuitement à un espace dédié à la cathédrale avec une exposition de statues, tableaux, pièces d'orfèvreries et ornements liturgiques, des photographies des temps forts du chantier et un film.

Éternelle Notre-Dame doit se poursuivre jusqu'à fin 2022 à la Grande Arche de la Défense. Dès le printemps, le site de la Conciergerie accueillera également l'expérience. Et à partir de l'automne 2022, elle sera installée dans un parking situé sous le parvis de la cathédrale jusqu'en 2024, date prévue de sa réouverture.

Prix d'entrée de l'expérience : 30 euros. 30% du prix du billet seront reversés par Orange à l'Etablissement public chargé de la restauration et à la Fondation Notre-Dame pour le financement de l'aménagement intérieur de la cathédrale.

Éternelle Notre Dame - Espace Grande Arche 1, parvis de la Défense • 92400 Puteaux - Du mardi au dimanche de 12h à 20h, dernière entrée 19h - tarif plein : 30 euros, tarif réduit : 20 euros