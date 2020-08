Espaces verts : plongée dans le mythique parc des Buttes-Chaumont

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Envie de vous évader ? Le parc des Buttes-Chaumont, dans le XIXème arrondissement de Paris, a tout pour plaire, entre sa falaise, sa cascade et sa grotte. Créé au XIXème siècle par le baron Haussmann, cet écrin de verdure s’étale sur 25 hectares au nord-est de la capitale. "C’est certainement un des plus beaux parcs de Paris, sinon le plus beau", estime une promeneuse. C’est aussi l’endroit rêvé pour son footing ou sa gymnastique.

Les enfants enchantés

Les enfants trouvent aussi leur bonheur comme en témoigne une jeune mère : "Quand on leur demande s’ils veulent aller à la piscine ou au parc, ils veulent aller au parc en général".Après le confinement, petits et grands ont aussi pu retrouver le théâtre de Guignol, présent depuis un siècle. Mais ce parc, lieu de plaisir, a toutefois une histoire macabre : jadis, c’est ici que les condamnés à mort étaient exécutés. Puis, au XVIIème siècle, il servait de site d’équarrissage.

Le JT

Les autres sujets du JT