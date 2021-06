Dolomites : un massif chargé d'histoire

Direction l'Italie à la découverte de la région des Dolomites, célèbre pour ses nombreuses via ferrata, ces sentiers escarpés chargés d'histoire qui montent jusqu'à 3 000 mètres d'altitude.

Aucun massif n'est sculpté comme celui des Dolomites, en Italie. C'est comme si la nature avait voulu créer des tours et des remparts. Le massif est le domaine historique des via ferrata. Eduardo Valleferro, guide et alpiniste, doit vérifier toutes les voies après un hiver rude. Il devra déblayer la neige pour tracer des passages sécurisés. Dans quelques semaines, les amateurs se compteront par milliers ici.

Guerre entre Italiens et Autrichiens

L'origine de ces parcours n'a rien à voir avec les loisirs d'aujourd'hui. Entre 1915 et 1918, les Italiens et les Autrichiens se livrent dans le massif une guerre féroce. Les câbles métalliques encore présents aujourd'hui servaient à hisser les pièces d'artillerie lourde. Les chemins de randonnée actuels correspondent aux anciennes voies d'approvisionnement. L'historien Andrea Orsi connaît les lieux par cœur. "Je suis habillé comme un soldat impérial autrichien", explique t-il, avec ses accessoires en cuir et ses chaussures à crampons. Cinq grandes explosions de mine ont changé à jamais ce paysage unique, où est apparue la culture de haute montagne parallèlement aux combats.