DIRECT. Regardez la soirée spéciale consacrée au 75e anniversaire du Débarquement sur France 2

Le 6 juin, nous célébrons les 75 ans du Débarquement sur les plages de Normandie. A cette occasion, France 2 propose, mardi 4 juin, à partir 21 heures, une soirée spéciale présentée par Julian Bugier avec la diffusion de deux documentaires. Le premier intitulé, L'Histoire secrète du Débarquement, revient sur les coulisses de cette immense opération pilotée par les Alliés afin de libérer la France de l'occupation nazie. Le deuxième, 6 juin 44, la lumière de l'aube, revient sur cette bataille tinanesque. Ces deux films sont à voir sur notre site franceinfo.fr.

• L'Histoire secrète du Débarquement. A l'aube du 6 juin 1944, il y a tout juste 75 ans, une immense armada prend d'assaut les plages de Normandie. Comment la plus importante offensive militaire de l'histoire a-t-elle été organisée ? Par qui a-t-elle été imaginée ? Comment le commandement nazi a-t-il été manipulé ? Grâce à des images d'archives rares et des reconstitutions saisissantes, ce hors-série de "Cellule de Crise" fait revivre, de l'intérieur, les doutes, les rapports de force, les rebondissements, qui ont précédé le Jour J.

• 6 juin 44, la lumière de l'aube. Réalisé par Jean-Christophe Rosé, ce film raconte, côté alliés et côté allemand, cette gigantesque épopée, depuis sa préparation en Angleterre dès janvier 1944 jusqu'à son aboutissement durant l'été. Parmi les personnages principaux, les généraux américains Dwight Eisenhower et Omar Bradley, le Britannique Bernard Montgomery, le Premier ministre du Royaume-Uni Winston Churchill, le maréchal allemand Erwin Rommel, et, bien sûr, tous les héros anonymes qui ont fait le Débarquement.