DIRECT. Commémoration de l'appel du 18 juin : suivez les cérémonies en France et au Royaume-Uni dans l'émission spéciale de franceinfo et France 2

• Emmanuel Macron est d'abord attendu aux Invalides, pour une visite du Musée de la Libération. Il y rencontrera Hubert Germain, 99 ans, l'un des quatre derniers Compagnons de la Libération.



• Le président assistera ensuite à la traditionnelle cérémonie au mémorial du Mont-Valérien, principal lieu d'exécution de résistants et d'otages pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y sera aux côtés notamment de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, mais sans public, pour cause de précaution sanitaire.



• Avec une délégation restreinte, il s'envolera ensuite pour Londres (où l'obligation de quarantaine pour les visiteurs étrangers ne concerne pas les visites diplomatiques) pour rendre hommage à la ville qui fut la capitale de la France Libre.



: Nous le disions un peu plus tôt dans ce direct, l'année 2020 est une "année De Gaulle" à triple titre : 130e anniversaire de sa naissance, 80 ans de l’appel du 18 juin, 50 ans de sa mort. Les antennes de France Télévisions se mobilisent pour ce grand hommage mémoriel, dont le point d'orgue aura lieu aujourd'hui avec une cérémonie au mont Valérien, la visite par le président de la République du Musée de la Libération, puis la remise de la légion d'honneur à la ville de Londres dans l'après-midi. Pour regarder l'édition spéciale de France Télévisions, c'est par ici.

Emmanuel Macron célèbre, à Paris puis à Londres, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle. Il doit se rendre ce matin aux Invalides pour une visite du Musée de la Libération.



: Les pompiers de Paris commémorent l'appel du 18 juin du général de Gaulle.